Carta da Marcha Mundial das Mulleres en solidariedade coas mulleres curdas Carta da Marcha Mundial das Mulleres en solidariedade coas mulleres curdas O 09 de xaneiro do 2013 tres mulleres kurdas militantes foron atopadas mortas con feridas de bala no pescozo e peito no centro de información do Kurdistán, en Paris. Sakine Cansiz, cofundadora do Partido dos Traballadores do Kurdistán (PKK), Fidan Dogan, membra do Congreso Nacional do Kurdistán, e Leyla Soylemez unha rapaza militante kurda foron asasinadas no momento no que o goberno turco tivo que reiniciar as negociacións de paz co dirixente kurdo Abudallah Ocalan, preso dende 1999.Foi palpábel que a matanza das tres mulleres que dedicaron as súas vidas a defenderen os dereitos políticos e culturais do seu pobo só podería favorecer o Estado que as oprimiu. O día 5 de xaneiro do 2016, o exército turco en Silopi, Norte do Kurdistán, volveu a asasinar a tres militantes kurdas. Seve Demir, organizadora da posta en marcha da Caravana Feminista para a IV Acción Internacional da Marcha Mundial das Mulleres en Nusaybin e membra do Partido Democrático das Rexións (BDP), cumpriu quince anos de prisión, sobreviviu a 68 días en folga de fame, e foi militante no movemento político kurdo; Pakize Nayir, vicepresidenta da Asamblea Popular de Silopi; e Fatma Uyar, membra da Unión de Liberación das Mulleres, foron asasinadas durante unha redada turca no barrio de Ye?iltepe. Os asasinatos das activistas kurdas , que dedicaron as súas vidas a loitar pola liberdade e emancipación das mulleres revelan a brutalidade do goberno turco contra os kurdos, e a falta de vontade para chegar a calquera acordo de paz.No 11 de setembro do 2016, foron arrestados 37 co-alcaldes de municipios kurdos e se nomearon fideicomisarios non elexidos en 35 municipios. O primeiro que fixeron os administradores nestes municipios foi pechar os departamentos de política para as mulleres e os centros de mulleres.As directoras dos departamentos de mulleres foron custodiadas durante 26 días e interrogadas sobre as actividades de igualdade de xénero.As mulleres son os primeiros obxectivos. Pecharon todos os centros de mulleres destes municipios e as mulleres profesionais que traballaban neles foron despedidas.Os fideicomisarios incautaron ademais todos os documentos, incluindo información clasificada sobre 2000 vítimas de violencia. Non foron atacados só os dereitos á auto-determinación e autonomía, si non tamén as conquistas históricas do movemento das mulleres.Erdogán-AKP tamén detivo a deputados do HDP, e aos seus copresidentes Selahattin Demirtas e Figen Yuksekdag. Foi declarado o estado de excepción, e o presidente Erdogan está a polarizar aínda máis á sociedade, afondando en conflitos étnicos e sectarios, coa finalidade de consolidar a extremadamente reaccionaria alianza ultranacionalista e islámica, traballada por el tras o intento de golpe o 15 de xullo, unha alianza que el ve como garantía para acadar o seu obxectivo de un “sistema presidencialista de tipo turco” - unha ditadura total. Neste sentido, é fundamental recoñecer a importancia das nosas irmás kurdas asasinadas na súa loita pola liberdade, poñendo en perigo as súas vidas para loitar polos dereitos do seu pobo. As matanzas destas mulleres son un ataque á loita das mulleres kurdas pola liberdade, máis tamén son un ataque a tódalas mulleres militantes de todo o mundo. Polo tanto, a Marcha Mundial das Mulleres incluíu o 09 de xaneiro no calendario das súas actividades, como un día para lembrar a tódalas irmás mortas mentres loitan por un mundo mellor. Seguiremos marchando ata que todas sexamos libres ! Solidariamente. 2017 motivos para seguir en Marcha! Fagamos dos 365 días do 2017 unha loita incansábel por construír un mundo diferente, libre de violencias, xusto, no que ninguén fique atrás e de respeito, coidado e acceso de tod@s, en todas partes, aos bens comúns. #feminismoparavivir #SeguimosenMarcha Turquía quítalle ás mulleres e aos pobos os dereitos que gañaran con esforzo Turquía quítalle ás mulleres e aos pobos os dereitos que gañaran con esforzo Represión xeneralizada de todas as disidencias Logo do falido intento de golpe de estado do 15 de xullo de 2016, en Turquía estase sufrindo unha represión xeneralizada. A purga posterior ao golpe prodúcese nun momento en que o ataque de Turquía contra as liberdades de expresión, de asociación e de asemblea xa estaban en marcha. Pecháronse medios de comunicación e casas editoriais, incluíndo a primeira axencia de noticias sobre mulleres e dirixida por mulleres, JINHA, con moitas canles de televisión, estacións de radio e xornais. Dende o falido intento de golpe de estado de xullo pecháronse máis de 160 medios de comunicación e máis de 130 xornalistas están na actualidade en prisión preventiva. A detención, nos últimos días , de 12 deputad@s do HDP (Partido Democrático dos Pobos), da esquerda kurda, amosa a recente intensificación da masacre de disidentes no medio do estado de excepción turco. Detención de alcaldes e alcaldesas kurdas, substituídos por administradores non electos O 11 de setembro, arrestaron 37 alcaldes de municipios kurdos e designáronse administradores non electos en 35 municipios. O primeiro que fixeron os administradores nestes municipios foi pechar os departamentos policiais de mulleres e os centros de mulleres. Os xefes dos departamentos de mulleres estiveron baixo custodia durante 26 días e interrogáronos sobre actividades de igualdade de xénero. Purga dos servizos públicos de sanidade e educación As purgas que comezaron primeiro cos medios de comunicación, xornalistas e académicos estendéronse aos funcionarios públicos que traballan principalmente nos servizos de educación e sanidade. Máis de 100.000 traballadores dos servizos públicos foron despedidos ou suspendidos, principalmente nos departamentos de sanidade, educación e xustiza. Os traballadores rasos están sendo sancionados simplemente en base a súa orixe étnica e ás súas opinións políticas. Estase destruíndo o sustento de centos de milleiros de traballadores e das súas familias sen ningunha proba. Esta purga masiva no sector público ten un impacto directo na vida das mulleres de dúas maneiras: As mulleres vense afectadas de forma directa polos despedimentos e suspensións, xa que traballan principalmente nos sectores de sanidade e educación, onde se están facendo purgas agora. As mulleres vense afectadas de forma indirecta, xa que fan uso das prestacións dos servizos que prestan os traballadores de sanidade e de educación. Suspensión arbitraria das actividades das ONG O 11 de novembro, o Ministerio do Interior anunciou a suspensión de 370 actividades de varias ONG en 39 provincias, de acordo coa Lei de estado de emerxencia. Dende o anuncio, pecháronse sen previo aviso as oficinas das asociacións de mulleres, que loitan contra todo tipo de violencia contra as mulleres e contra os matrimonios infantís. Pecháronse as oficinas da Asociación de Avogados Progresistas (ÇHD) e da Asociación de Avogados pola Liberdade (ÖHD), que representan as vítimas da tortura e da discriminación. Ao mesmo tempo, a tortura e os malos tratos nas prisións intensifícase. As mulleres e as súas organizacións son o principal obxectivo Entre as ONG pechadas atópanse o KJA (Congreso de Mulleres Libres) e a Rainbow Women’s Association, grupos que participan activamente na MMM. VAKAD (Van Women’s Association), Selis Women’s Association, Mu? Women’s Roof, Bursa Panay?r Women’s Solidarity Association, Ad?yaman Women’s Life Association e Ceren Women’s Associations son organizacións feministas coñecidas e comprometidas coa loita contra a discriminación de xénero e contra a violencia sexual. A suspensión das actividades das organizacións de mulleres é un ataque directo ás loitas das mulleres contra a violencia e amosa a vontade de destruír a organización do poder das mulleres./p> Todas estas suspensións arbitrarias violan os dereitos á liberdade de expresión e de asociación, garantidos polas convencións internacionais ratificadas por Turquía. O estado de emerxencia anula as obrigas de Turquía con respecto ao dereito internacional e anula a liberdade e os dereitos que as mulleres obtiveron a través de duras loitas. Como MMM facemos un chamamento a todas as mulleres para que amosen a maior solidariedade e sororidade posible, contra este réxime turco masculino, coercitivo, opresivo e horrible. Pedímoslle ás mulleres da MMM que se mobilicen para: Organizar mulleres e homes nas súas organizacións e coordinadoras locais.

Activar grupos de presión internacionais a través de instrumentos internacionais como Mulleres da ONU, o Comité para a Eliminación da Discriminación contra a Muller (CEDAW), o Lobby Europeo de Mulleres etc., así como os nosos movementos aliados e centros sindicais.

Organizar delegacións internacionais para visitar mulleres presas e organizacións de mulleres pechadas de forma ilegal.

Organizar calquera acción de rúa ou virtual empregando todas as ferramentas de comunicación dispoñibles.

Inventar calquera acción posible para visibilizar a inxustiza e as accións criminais do goberno turco, así como a ameaza do desenvolvemento da extrema dereita en Europa.

Amosar as resistencias e alternativas que as mulleres kurdas e turcas están organizando.

Facer presión nos nosos propios gobernos en Europa para que actúen política e economicamente contra as políticas de Erdogan. Apelamos ao goberno turco a que: Libere e reincorpore os alcades electos de forma democrática e a todos os presos políticos detidos de forma ilegal debido ás súas opinións.

Levante as suspensións arbitrarias impostas ás actividades das ONG.

Respecte os valores democráticos e a liberdade sindical establecidos nos convenios da OIT, así como noutras cartas europeas e internacionais.

Respecte e protexa os dereitos e liberdades, e poña fin de forma inmediata ao estado de emerxencia e aos decretos executivos empregados como ferramenta de represión dos movementos. Facemos un chamamento urxente á vosa solidariedade! Seguiremos marchando ata que todas as mulleres sexamos libres! 25N: A violencia machista non ten idade: erradiquémola Traballamos durante todo o ano para visibilizar e denunciar as violencias machistas e transformar a sociedade para erradicalas. Este 25N queremos lanzar unha mensaxe en tempos duros nos que as violencias se multiplican: A violencia machista non ten idade: erradiquémola. E queremos lembrar tamén que a violencia machista é contra todas e que as solucións son coletivas. Este 25N, como o resto do ano, saimos ás rúas reclamar unha vida sen violencia #enMarcha#QuerémonosVivas #menunhamenos #nenunhamáis Un 25 de novembro máis de loita contra a violencia machista. Contra a violencia que sufrimos as mulleres polo feito de sermos mulleres. Van 17 anos desde que a Asemblea Xeral das Nacións Unidas designase o 25 de novembro como o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, e non nos cansamos, non esmorecemos ante os ataques daqueles que se senten ofendidos. Daqueles que deslixitimando o discurso feminista son cómplices de cada asasinato, de cada agresión, de cada violación. Porque non son feitos illados, noticias breves da sección de sucesos dos informativos, senón a consecuencia do sistema de valores que avala o dominio dun sexo que se afirma sobre outro que lle pertence. “Cando agriden a unha nos agriden a todas” non é metafórico, xa que coas agresións preténdese que esteamos pasivas, inanes, temerosas, inseguras e coartar a nosa liberdade. Non. Berramos que a cada agresión levantan a nosa ira. O androcentrismo non vai seguir ocultando a nosa voz. Queremos que as regras de xogo non dependan de se nacemos nenas, nenos ou transxénero. Queremos vivir sen medo. Seguiremos en marcha ata que TODAS sexamos libres!! Seguiremos en marcha ata que TODAS sexamos libres!! INFORME SOBRE A DETENCIÓN DE GULTAN KISANAK E FIRAT ANLI, ALCALDESA E ALCALDE DE DIYARBAKIR INFORME SOBRE A DETENCIÓN DE GULTAN KISANAK E FIRAT ANLI, ALCALDESA E ALCALDE DE DIYARBAKIR Diyarbakir, cunha poboación de 1,8 millóns de habitantes, política e culturalmente a cidade máis importante da rexión Kurda de Turquía, está enfrontando unha nova ameaza logo de meses de conflito armado no centro da cidade que finalizou en marzo de 2016. A alcaldesa e o alcalde de Diyarbakir, Gultan Kisanak e Firat Anli foron detidas pola policía turca o 25 de outubro de 2016 sobre as 9 da noite. Xusto despois da detención cortouse a conexión de internet en toda a rexión kurda. No día 27 de outubro, millóns de persoas permanecen aínda sen conexión a internet. Esta tentativa de bloqueo tenta silenciar a voz da poboación da rexión, así como evitar que exerza o seu dereito a ser informada sobre estes feitos. A detención do alcalde e a alcaldesa tivo lugar unhas horas despois de rematar a última inspección oficial do Tribunal de Contas, que tivo lugar durante tres semanas nas oficinas municipais de Diyarbakir. Aínda que na inspección non se atoparon fundamentos para estas detencións, unhas denuncias de abuso de autoridade e infracción das normas, o goberno detívoos igual. Como expresou o Xefe do Ministerio Fiscal nun comunicado de prensa, foron detidas polas declaracións que fixeran, sobre todo porque o goberno opina que a súa detención podería beneficiar aos seus intereses políticos. As declaracións feitas polo alcalde e a alcaldesa refírense ao exercicio do dereito á liberdade de expresión. Logo da detención da alcaldesa e mailo alcalde, un número de altas/os funcionarias/os municipais foron detidas/os, como o secretario xeral Zülküf Karatekin (o 26/10/16), a subsecretaria xeral Rojda Balkas (27/10/16), o subsecretario Necati Pirinççioglu e o xefe do Departamento de Servizos Sociais U. Siyar Nezan (27/10/16), ademais de ducias doutras persoas de varios departamentos. DECLARACIÓN DA UNIÓN DE MUNICIPIOS DA REXIÓN SUR LESTE DE ANATOLIA (GABB) LOGO DA DETENCIÓN DA ALCALDESA E O ALCALDE Urxente: O goberno turco detivo ao alcalde e a alcaldesa de cidade kurda de Diyarbakir!

A detención das autoridades de Diyarbakir pódese considerar como a fase final dun proceso dun ano levado a cabo polo goberno para abolir a democracia local en Turquía paso a paso. Polo tanto, esta é tamén unha ocasión para salvar a democracia local esixindo a súa posta en liberdade e para deter o nomeamento de cargos afectos ao réxime para substituír ás persoas democraticamente elixidas. A policía turca detivo a Gultan Kisanak e Firat Anli, alcaldesa e alcalde de Diyarbakir sobre as 9 da noite o día 25 de outubro de 2016. A señora Kisanak foi detida no aeroporto de Diyarbakir cando regresaba da súa viaxe a Ankara, mentres que o señor Anli foi detido na súa casa no centro de Diyarbakir. A policía irrompeu nas súas residencias ás 21:00 e permaneceu alí durante 2 horas e media. A sede do Municipio Metropolitano de Diyarbakir está tomada pola policía, o rexistro comezou ás 21:00 e aínda continúa ás 23:30, mentres se lle prohibe a entrada a todo o persoal municipal. Diyarbakir é a capital cultural da rexión kurda de Turquía, e o municipio metropolitano de Diyarbakir está considerado como a institución de goberno local máis significativa e vangardista da rexión. Gultan Kisanak tamén é co presidenta da Unión de Municipios da Rexión sur leste de Anatolia (GABB), que é unha organización oficial de cooperación que abrangue 117 municipios. A día de hoxe, 27 cargos municipais electos kurdos están presos en Turquía, mentres que 43 foron relevados dos seus cargos. O 11 de setembro de 2016, o goberno central nomeou gobernadores da súa confianza para substituílos nas alcaldías kurdas, o que foi o golpe máis destrutivo da recente historia da democracia local en Turquía. Como Municipio Municipal de Diyarbakir, facemos unha chamada urxente á comunidade internacional para que actúe axiña e se opoña con forza á detención da nosa alcaldesa e o noso alcalde, e que faga presión contra o goberno turco para que os poña en liberdade de xeito inmediato. 25 de outubro de 2016 INFORME SOBRE AS INSPECCIÓNS OFICIAIS NAS OFICINAS DO MUNICIPIO METROPOLITANO DE DIYARBAKIR Están tendo lugar de xeito regular en Diyarbakir inspeccións e investigacións por parte do Tribunal de Contas e dos Servizos de Administración Civil do Ministerio do Interior, o mesmo que sucede noutros municipios. As inspeccións do Tribunal de Contas son de carácter económico, mentres que a dos Servizos de Administración Civil tratan de asuntos administrativos. Previamente no Municipio Metropolitano de Diyarbakir e noutro municipios, as inspeccións non adoitaban producirse máis dunha vez cada tres anos e abranguían un período de tempo de entre un e tres meses. As inspeccións destas dúas institucións estatais non coinciden polo xeral ao mesmo tempo, fanse en períodos diferentes. Sen embargo, durante os últimos dous anos, as inspeccións no Municipio Metropolitano de Diyarbakir foron continuas e case sempre de xeito simultáneo. Cando nesas inspeccións se detecta algunha deficiencia ou falta de datos, os inspectores piden a rectificación inmediata ou abrirán o caso perante o Tribunal de Contas. Se se atopa unha infracción grave das norma, comeza inmediatamente unha investigación na fiscalía pública. Nos dous últimos anos non se ten detectado infracción ningunha das normas nin nas inspeccións do Tribunal de Contas nin nas dos Servizos de Administración Civil, e non hai investigacións en marcha por parte da fiscalía pública referentes a esas inspeccións. Non se abriu caso ningún pola fiscalía sobre o traballo municipal en temas económicos ou administrativos. Como nota á marxe, os inspectores compartiron co funcionariado que o Municipio Metropolitano de Diyarbakir levou a cabo o seu traballo e servizo con maior meticulosidade e menores deficiencias ca noutros municipios que levan investigado ata o de agora e por iso danlles as grazas. ALEGACIÓNS As alegacións sobre Gultan Kisanak e Firat Anli feitas polo xefe da fiscalía, dentro do contexto da investigación conducen ao delito de pertenza ao grupo terrorista do PKK/KCK, como consta no arquivo nº 2015/45832.

Os fundamentos para a detención de Gultan Kisanak (recollidas no comunicado de prensa do xefe da fiscalía pública o día 25 de outubro de 2016): Participar no Congreso da Sociedade Democrática e facer alí un discurso apoiando á organización, na súa función de membra integrante. Pedir a autonomía durante as súas declaracións no festival Newroz organizado en Diyarbakir. Permitir o uso de vehículos oficiais, rexistrados no Municipio Metropolitano de Diyarbakir, para funerais de persoas pertencentes ao PKK. No curso de varias manifestacións, participou, con declaracións e con actos que lexitiman a violencia a favor da organización. Os fundamentos para a detención de Firat Anli (recollidas no comunicado de prensa do xefe da fiscalía pública o día 25 de outubro de 2016): Destinar vehículos e equipos pertencentes ás instalacións do Municipio Metropolitano de Diyarbakir para cavar tumbas para membros do PKK, así como a protección e apoio do chamado “martirio” con recursos públicos. No curso de varias manifestacións, participou, con declaracións e con actos que lexitiman a violencia a favor da organización. PETICIÓNS DO MUNCIPIO METROPOLITANO DE DIYARBAKIR Á COMUNIDADE INTERNACIONAL Considerando que esta pode ser a derradeira oportunidade de salvar a democracia local en Turquía, demandamos:

Apoio á nosa petición de retirar a partir do 27 de outubro o bloqueo ao redor da sede do Municipio Metropolitano de Diyarbakir, que continúa ininterrompidamente dende o 25 de outubro de 2016. Que as institucións nacionais e internacionais fagan unha protesta contra a detención do alcalde e a alcaldesa de Diyarbakir e envíen ese documento ás institucións oficiais da República de Turquía. As institucións internacionais de goberno (como a Unión Europea) e as institucións europeas (Consello de Europa, Parlamento Europeo, Congreso de Poderes Locais e Rexionais, etc.) que consideren este asunto como un tema de urxencia extrema e reúnan aos seus órganos respectivos axiña para iniciar accións dentro das súas xurisdicións. Que se constitúan delegacións para visitar o Municipio Metropolitano de Diyarbakir o máis axiña posible para amosar a súa solidariedade coa alcaldesa e o alcalde e á súa poboación. O goberno turco substituíu a 27 alcaldes e alcaldesas con persoas da súa confianza dende xullo de 2015. É moi probable que leve a cabo o mesmo no municipio de Diyarbakir. Todas as voces se erguen para que a liberación do alcalde e a alcaldesa vaian acompañados por unha forte oposición contra a maior destrución da democracia local en Turquía.

Foto 10:A policía arresta a Ceylan Bagriyanik, que participou nas negociacións de Imrala como representante das asociacións de mulleres (26/10/16) Mulleres en resistencia, construíndo alternativas para un mundo mellor. Declaración da Marcha Mundial das Mulleres- 10ª reunión internacional en Maputo (Mozambique) do 11 ao 15 de outubro de 2016

Mulleres en resistencia, construíndo alternativas para un mundo mellor.

Nós, as mulleres da Marcha Mundial, loitamos contra o hetero-patriarcado, o capitalismo e o colonialismo e contra todas as formas de desigualdades e de discriminacións. Reivindicamos os nosos dereitos para recobrar o control dos nosos corpos, da nosa terra e dos nosos territorios. Desde este mundo caótico, cremos que outro mundo é posible. Xuntas, traballamos construíndo as nosas alternativas feministas reforzando así o noso movemento. As mulleres vivimos nun contexto no que os fundamentalismos relixiosos e políticos, a represión e a criminalización das activistas, a persecución, os asasinatos, a violencia doméstica e sexual, os conflitos militares, afectan as nosas vidas e impídennos vivir nun mundo de paz, de igualdade e de xustiza. Denunciamos o tráfico sexual, a utilización dos nosos corpos desde a infancia, e loitamos para reivindicar o dereito de todas as mulleres a acceder ao aborto. Opoñémonos ás multinacionais que destrúen a natureza, explotan os nosos corpos e ameazan a nosa saúde. Estas multinacionais acaparan a natureza, os nosos territorios e son as responsables do cambio climático e das crises políticas, económicas e ambientais. Estamos preocupadas pola destrución da terra, a explotación dos recursos naturais e denunciamos o monocultivo, que empobrece ás mulleres. Construímos o eco-feminismo, a agroecoloxía e a soberanía alimentaria como alternativas do bo vivir. Rendemos homenaxe ás mulleres que foron brutalmente asasinadas en todo o mundo polo seu compromiso feminista, ecoloxista e/ou político. Solidarizámonos con todas as mulleres que loitan polo seu territorio, pola súa autodeterminación, pola súa liberdade. Incluímos a todas as defensoras da terra que arriscando a súa vida loitan polo acceso aos recursos naturais e contra as extraccións mineiras e petrolíferas. Construímos un eco-feminismo no que os recursos da terra non sexan acaparados e onde a vida das mulleres estea protexida. O capital financeiro, as medidas de austeridade e a privatización provocan a pobreza e as violencias cara ás mulleres. Na MMM, traballamos para ampliar o poder e a autonomía económica das mulleres. Cremos na redistribución da riqueza e na economía solidaria. Denunciamos o avance dos fundamentalismos relixiosos e as políticas imperialistas e desexamos un mundo xusto, sen opresión, sen ningunha forza militar, onde as mulleres e os pobos teñan dereito á autodeterminación e onde os dereitos humanos respéctense. As 100 delegadas, vidas de 40 países, reunidas en Maputo, Mozambique, compartimos nosas diferentes realidades, os nosos distintos contextos económicos e políticos e grazas ás nosas compañeiras mozambiqueñas, que nos narraron as situacións nas que loitan, comprendemos que a súa realidade era en efecto a das mulleres de moitos outros países. Condenamos a represión violenta exercida contra os pobos e as mulleres kurdas, saharauís e palestinas e solidarizámonos con todas as mulleres que loitan contra a colonización. Solidarizámonos con todas as mulleres que sofren a prisión, a tortura, que soportan violencias atroces e que nos conflitos armados son vendidas, violadas e asasinadas. O movemento da Marcha Mundial das Mulleres é forte grazas á súa diversidade. E comprométese a unha maior inclusión das minorías así como das mulleres con diversidade funcional ou outras mulleres marxinadas. A nosa vontade de traballar de forma interxeracional tradúcese pola nosa aposta comprometida, decidida a integrar ás mulleres novas en todas as nosas instancias. Reunidas en Maputo, as mulleres da MMM, afirman a súa solidariedade coas mulleres lesbianas e bisexuais e deciden incluír, nas súas formacións, na súa reflexión e nas súas accións, as experiencias e análises destas mulleres. Márcanse o obxectivo de favorecer a visibilidade lesbiana. As guerras, a fame negra e a pobreza abocan aos camiños do exilio ás refuxiadas que sofren as peores violencias. A Marcha Mundial das Mulleres solidarízase con todas as mulleres refuxiadas. Denuncia o racismo dos países chamados de acollida e esixe a destrución dos muros que se alzan por todas as partes. A situación económica catastrófica, o avance da dereita, as violencias políticas, os gobernos represivos, producen un mundo violento, inxusto e sen futuro. A situación que viven as mulleres é resultado dos efectos do sistema capitalista, patriarcal e colonialista. Neste contexto hostil, respondemos coas nosas alternativas. Resistimos á represión e nos auto-organizamos para pasar á acción e establecer lazos cos movementos sociais. Resistimos por un mundo mellor baseado nos valores da MMM, que son a igualdade, a xustiza, a paz, a solidariedade e a liberdade. As nosas alternativas desenvolven o empoderamiento e a autodefensa das mulleres e dos pobos por un bo vivir e pola sustentabilidade da vida. Para iso, a nosa ferramenta privilexiada é a formación política feminista. As mulleres unidas en resistencias levan a cabo loitas contra o capitalismo, o hetero-patriarcado, o racismo e o colonialismo e constrúen alternativas para un mundo mellor. Estaremos en marcha ata que todas sexamos libres.